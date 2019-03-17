دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالأسماء.. أكبر الدول المصدّرة للأسلحة في العالم

كشف تقرير رسمي، صادر عن «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» عن لائحة لأكبر الدول المصدِّرة للأسلحة في العالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، احتلت المركز الأول، تلتها روسيا والصين، وجاءت كل من فرنسا وألمانيا في المركزين الرابع والخامس.

ويُشكِّل سوق بيع الأسلحة في العالم أهمية كبرى للدول المصنِعة والمصدرة له، خاصة أنها تعتمد على هذه السوق كمصدر دخل أساسي لها، يمكنها من وضع الميزانيات المالية، ويحدد الواردات والنفقات المستقبلية، بحسب تقرير نشره «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، متضمنًا لائحة بأكبر الدول المصدِرة للأسلحة في العالم.

وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، احتلت المركز الأول من حيث مصدري الأسلحة في العالم، تلتها روسيا والصين، وجاءت كل من فرنسا وألمانيا في المركزين الرابع والخامس.

ولفت التقرير إلى أن هذه الدول الخمسة الأولى تُشكل حوالي 75% من صادرات الأسلحة في السوق العالمية، أما الولايات المتحدة وروسيا فتشكلان الحجم الأكبر بنسبة حوالي 57% من السوق العالمية لصادرات الأسلحة.

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ونشر التقرير معلومات مفصلة عن الدول المصدرة للأسلحة بين عامي 2014 و2018. موضحًا أن روسيا صدَّرت أسلحتها إلى 48 دولة ومن أبرزهم الهند والصين والجزائر.وفي السنوات الأخيرة ازداد الطلب على الأسلحة الروسية، حيث ارتفعت نسبة الصادرات حوالي 7.8 % وكانت معظم وجهة السلاح الروسي إلى الشرق الأوسط.

في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية ألمانية، عن عزم حكومة أنجيلا ميركل، على مراجعة آليات الرقابة على صادرات السلاح.

وقالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، إن تحديد ما يُعرف بالجهة النهائية لتصدير السلاح يأتي في طليعة الآليات التي ستراجعها الحكومة، استنادًا على استجواب من حزب اليسار في البرلمان «بوندستاج».