المفتى: إفشاء أسرار الزوجية على مواقع التواصل كارثة تهدد الأسرة

كتب لؤى على

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، "إن الشرع الشريف حظر على الزوجين التحدث عن أسرار الحياة الزوجية والكشف عن مستورها أمام الآخرين؛ لأنها ذات طبيعة خاصة مبنية على الامتزاج والميثاق الغليظ ودوام الألفة".

جاء ذلك فى الحوار الأسبوعى من حلقة برنامج "مع المفتى" المُذاع على "قناة الناس" الذى يُقدِّمه الإعلامى شريف فؤاد، مضيفًا أن الأسرار والأمور الزوجية من شأنها أن تُطوَى ولا تنشر أو تُحكَى أمام الآخرين حتى وإن كانوا أقارب الزوجة أو الزوج أو حتى الأولاد أو الأصدقاء؛ ففى إشاعتها فساد عظيم، ويُعد المنع...