أهالي ضحايا حادث نيوزيلندا يروون تفاصيل المذبحة

ترجمة: أحمد أبو عقيل

بعد يومين من الحادث الإرهاب الذي وقع في مدينة كرايستشيرش وراح ضحيته نحو 50 شهيدا و50 مصابا بجروح خطيرة، بدأت تظهر المزيد من التفاصيل والقصص حول الضحايا.

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن، اليوم الأحد، سقوط 100 ضحية بين قتيل وجريح في الهجوم الإرهابي على مسجدين بكرايست تشيرش، في حين تحدثت عن أن 12 من مصابي الهجوم الإرهابي في حالة حرجة، بينهم طفلة 4 سنوات، وأشارت إلى بدء تسليم جثامين ضحايا الهجوم إلى ذويهم الأحد آملة أن تنتهي العملية يوم الأربعاء، وكان تسليم...