أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أنها ستبحث مع كبيرة مسؤولي التشغيل في "فيسبوك"، وقف الشركة لخاصية «البث المباشر» عقب الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، مضيفة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: «قدمت شيريل ساندبرج كبيرة مسؤولي التشغيل في فيسبوك تعازيها العميقة في ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، وسأبحث معها خاصية البث المباشر»، جاء ذلك بعد أن بث منفذ هجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيريش، مقطع فيديو مباشرا عبر "فيسبوك" خلال هجومه الإرهابي على المصلين في أحد المساجد والمارة في الشارع المحاذي، ما أسفر عن مقتل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك يحذف 1.5 مليون فيديو لحادث نيوزيلندا في يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.