شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن أول امتحان على التابلت للصف الأول الثانوى

كتب ـ محمود طه حسين تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد الامتحان التجريبى الثانى فى الثانوية التراكمية لطلاب أولى ثانوى، خلال الأيام المقبلة، وهو الامتحان الأول على جهاز التابلت، "اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن الاختبار الثانى. 1ـ الامتحان إلكترونيا لطلاب أولى ثانوى. 2ـ سيكون بنظام الأوبن بوك. Advertisements 3ـ يبدأ ‪24 مارس الجارى. 4ـ لن يتم تسريبه لأنه مؤمن من خلال التابلت. 5ـ الأسئلة ستراعى الوقت المحدد للامتحانات، وسوف تعتمد على الفهم والاستذكار. 6ـ توزع ‪SIM cards على كل الطلبة لوصول الامتحان...

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