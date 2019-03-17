روحاني: العلاقات الإيرانية العراقية راسخة وليس بإمكان أحد المساس بها

أكد الرئیس الإیراني حسن روحاني أن "العلاقات بین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والعراق راسخة جدًا بحيث ليس بإمكان أحد المساس بها"، مشدّدًا على "التنفیذ السریع للتوافقات الحاصلة بین البلدین، خاصة في المجال الاقتصادي".

ووصف روحاني زیارته إلى العراق بالإیجابیة جدًا وتحظى بمبادئ مشتركة، معتبرًا أنها "شكلت منعطفًا في العلاقات بین البلدین".

وقدم وزیر الاقتصاد والمالیة فرهاد دج بسند تقریرًا حول العلاقات الإیرانیة الصینیة على الأمدین القصیر والبعید على أعتاب اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بین البلدین.

كما قدم محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي تقریرًا حول مسيرة دمج بنوك القوات المسلحة ببنك "سبه" وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للتنسیق الاقتصادي.