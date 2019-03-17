بايدن: الانتخابات الأميركية المقبلة ستكون الأهم في 100 عام

أكّد نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني 2020، ستكون الأكثر أهمية خلال المئة عام الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "ذلك ليس بمزحة".

ويعتبر بايدن أحد المرشحين الديمقراطيين الأكثر شعبية بين الذين قد يشاركون في انتخابات 2020 ومع ذلك، لم يعلن عن رغبته في الانضمام إلى الحملة الانتخابية، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال.

وجزم أنه "لديّ أفضل سجل إنجازات بين كل من قد يترشح، بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي يوجهّها لي اليساريون الجدد (الديموقراطيون التقدميون)".

وعمل بايدن في مجلس الشيوخ الأميركي بين عامي 1973 و2009 وفي عامي 1988 و2008، حاول الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، لكنه في كل مرة سحب ترشحه في المراحل الأولى من الحملة الانتخابية. وفي الفترة من 2009 إلى 2017 شغل منصب نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما.