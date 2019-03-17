سقوط قتلى في تفجير سكة قطار في باكستان

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية في باكستان، جراء انحراف قطار عن سكته، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعت على مساره قرب دائرة ناصر آباد.
وأسفر الحادث عن خروج 5 مقطورات عن السكة وانقلابها، بينما كان القطار متوجهًا في رحلة إلى مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان.
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