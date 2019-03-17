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سقوط قتلى في تفجير سكة قطار في باكستان

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قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية في باكستان، جراء انحراف قطار عن سكته، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعت على مساره قرب دائرة ناصر آباد.

وأسفر الحادث عن خروج 5 مقطورات عن السكة وانقلابها، بينما كان القطار متوجهًا في رحلة إلى مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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