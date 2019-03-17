البحرية المصرية تنقذ سائحين فرنسيين في البحر الأحمر

أكد المتحدث باسم الجيش المصري أن القوات البحرية نجحت في إنقاذ سائحين فرنسيين في البحر الأحمر، بعد تلقيها إشارة استغاثة من لنش شراعي فرنسي جنوبي البحر الأحمر يتعرض للغرق، إثر تعرض المنطقة لسوء الأحوال الجومائية. وأوضح المتحدّث أنه تم نقل السائحين لأحد الموانئ وتقديم جميع الإسعافات المطلوبة لهما.

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