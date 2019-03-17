خارجية سوريا:البيان الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حول سوريا وثيقة تاريخية في الكذب

أكدت وزارة الخارجية السورية أنَّ "البيان الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حول سوريا يشكل وثيقة تاريخية عن الكذب والنفاق والتضليل والتزييف"، مشددة على أن "هذه الدول تتحمل المسؤولية الأولى عن الدماء التي سفكت ظلماً وعدوانا في سورية ودول المنطقة".

وراى مصدر رسمي في الوزارة إنَّ "تطورات الأحداث أكدت أن ما شهدته سورية وبعض دول المنطقة هو نتاج مؤامرة غربية تقودها الولايات المتحدة وينظر لها عتاة المحافظين الجدد والمفكرين الصهاينة وذلك بهدف العودة إلى الماضي الاستعماري بحلة جديدة ورهن إرادة دول المنطقة لمشيئتها ونهب ثرواتها ومقدراتها وتمكين "إسرائيل" من أن يكون لها اليد العليا على حساب الحقوق والمصالح العربية"، معتبرا ان " دول المشروع الاستعماري الجديد لم توفر أيّ أداة لتحقيق أهدافها فأخرجت كل الأسلحة التي في جعبتها من الضغط السياسي والحصار الاقتصادي والتضليل الإعلامي وتجميع وحشد القتلة أصحاب الفكر التكفيري الظلامي في تنظيمات إرهابية متعددة أبرزها تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيان وتقديم كل أشكال الدعم المالي والعسكري واللوجستي لها لتكون الأداة التنفيذية لتدمير دول المنطقة وسفك دماء شعوبها واستنزاف طاقاتها وذلك لإضعافها وتحويلها لقمة سائغة لأصحاب هذا المشروع التآمري العدواني".

وأكد المصدر ان "الجرائم والمجازر الوحشية البشعة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية على امتداد الجغرافيا السورية وتلك التي اقترفتها دول التحالف الأمريكي الخارج عن الشرعية الدولية وخاصة في مدينة الرقة الشهيدة ودير الزور والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ستبقى وصمة عار على جبين هذه الديمقراطيات الزائفة التي لا تعير أي اعتبار للحياة الإنسانية وتشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان وهذه الممارسات ليست غريبة عن هذه الدول التي لها تاريخ استعماري أسود في استعباد الشعوب".