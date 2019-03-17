وفاة مواطن بنوبة قلبية خلال مشاركته في ماراتون العباسية

توفي المواطن رفيق ع.د من بلدة دير قانون النهر، جراء اصابته بنوبة قلبية خلال مشاركته في ماراتون العباسية. وقد عمل الصليب الاحمر على نقله الى إحدى المستشفيات، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

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