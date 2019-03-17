سعد زار ضريح كمال جنبلاط: لاتباع نهجه وبرنامجه للإصلاح السياسي

زار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد ضريح كامل جنبلاط في المختارة على رأس وفد من التنظيم حيث قام بوضع الزهور على الضريح.
وأكد سعد أن "نهج الزعيم كمال جنبلاط الوطني اللبناني العروبي المنفتح هو النهج الوحيد القادر على توحيد اللبنانيين وعلى الجمع بين الشعوب العربية".
كما أكد أن برنامج الإصلاح السياسي المرحلي للحركة الوطنية الذي يدعو إلى تجاوز نظام المحاصصة الطائفية وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لا يزال برنامجاً حيّاً وقادراً على إنقاذ لبنان من الأزمات والمخاطر.
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