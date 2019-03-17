نصار: موضوع النزوح السوري دولي ويجب فصله عن مسار العلاقة مع سوريا

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصّار الى انه يجب الفصل بين العلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين اذ أن موضوع النزوح دولي بامتياز وليس لبنانياً – سورياً، داعيا في السياق المجتمع الدولي لتقديم المساعدات للنازحين في سوريا وليس في لبنان. اضاف " نؤيد موقف الرئيس ميشال عون في الفصل بين عودة النازحين والحل السياسي في سوريا فلبنان لا يتحمل ان يكون ورقة ضغط بيد كبار اللاعبين".

واكد نصار في حديث اذاعي، "ان حزب الله فريق لبناني، والأميركيون يعلمون جيدا ان حزب الله مكون أساسي يمثل شريحة من المجتمع ولا يمكن تهميشه ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو آتٍ ليطمئن الى ان المساعدات المقدمة للجيش مستمرة". وذكر ان "البلوك 9" هو البلوك المتنازع عليه بين لبنان واسرائيل، ووزير خارجية اميركا سيتوسط بين البلدين ولكن بشكل منحاز بشكل كامل الى اسرائيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري رأس حربة في مواجهة هذا المشروع. وطالب ببدء التنقيب عن النفط في البلوكات 1 الى 8 في انتظار حل ازمة البلوك 9.

وحول كلام وزير الخارجية جبران باسيل حول الحكومة، اشار الى ان الانتخابات النيابية انتهت والكلام الشعبوي لا يفيد، والخوف على التضامن الحكومي دائم لان الحكومة تجمع كل الاطياف ونأمل الا نشهد خلافات على طاولة الحكومة. واكد ان نبض 14 اذار لا يزال موجودا لدى "القوات" وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي الاعمدة الثلاثة لثورة الأرز، لكن الظروف تبدلت اليوم.