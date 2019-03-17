سقوط جريحة بحادث صدم في محلة عمشيت

افادت معلومات صحافية بأن "سيارة صدمت منذ بعض الوقت فتاة كانت تمارس الرياضة على دراجة هوائية عند مفرق الكامب في محلة عمشيت، وتم نقلها بواسطة الصليب الاحمر الى احدى مستشفيات المنطقة".

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