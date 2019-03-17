صحناوي: لمواجهة مخطط إفشال العهد والتيار اول من أطلق معركة مكافحة الفساد

اكد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية نقولا صحناوي في كلمة له خلال المؤتمر السنوي العام للتيار أن " التيار الوطني الحر يدعو مناصريه لمواجهة مخطط إفشال العهد، والتيار هو اول من أطلق معركة مكافحة الفساد"، مؤكدا ان "التيار يحمل وحيداً ملف إعادة النازحين إلى بلادهم وسيقوم وزراء التيار بالعمل على ان تقر الحكومة ورقة سياسية للعودة"، مضيفا:" لن نرضخ للابتزازت ولا لمحاولات احراجه لثنيه على تأمين العودة ".
وشدد صحناوي على ان "التيار يؤمن باعتماد سياسة خارجية مستقلة بالتكامل مع الانتشار ويعتبر اسرائيل دولة عنصرية شبيهة بالارهاب التكفيري".
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