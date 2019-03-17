حيت حركة الناصريين المستقلين المرابطون "منفذ عملية سلفيت في فلسطين"، مؤكدة أن "كفاح شعب الجبارين أهلنا الفلسطينيين على أرض فلسطين العربية كان وسيبقى هو المسار والمصير، والرد الجاد والفعلي على كل ما يقوم به يهود التلمود من إجرام وقتل للأبرياء والأطفال في غزة والضفة والاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى".
ودعت المرابطون "جميع القوى السياسية وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى إسقاط كل تناقضاتهم الداخلية، واللحمة في مقاومة مستمرة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين وقدسها الشريف".
كانت هذه تفاصيل خبر المرابطون: كفاح الشعب الفلسطيني هو الرد الفعلي على ما تقوم به اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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