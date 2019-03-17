السيسي عن تطوير البحث العلمي: منين وبكام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البحث العلمي أصبح صناعة عالمية كبيرة وليس مجرد مجال بحثي في مهنة بعينها، لافتًا إلى أن هذه الصناعة بحاجة إلى تمويل كبير لتستمر وتتقدم.

وقال السيسي، خلال كلمته في جلسة "مستقبل البحث العلمي" ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم الأحد: "الكل بيتكلم على التمويل، وبسمع كل اللي موجودين في القاعة واللي بيسمعونا بقولهم فكروا دايمًا منين وبكام أو بكام ومنين.. مفيش حاجة بتتعمل من غير دول، لما اتكلمنا عن فيروس سي كان لازم يبقى في تمويل للحملة".

وتابع الرئيس السيسي: "عايزين نسقف لهيثم صلاح، ده شاب من وزارة الصحة، ده من عندنا إحنا، ده اللي ممكن يقصر علينا مدة صناعة البحث العلمي، إحنا معندناش جامعة بقالها 800 سنة شكل دول تانية، طيب نخلي شبابنا يقصروا علينا المسافة والوقت، علشان كده أتصور دائمًا أن ضالتي ولازم تكون ضالتنا جميعًا الصالحين، صالح العقل والقدرة والقيم والمبادئ، صناعة البحث العلمي لو هنربطها بالصحة أو أي قطاع آخر دي صناعة تقدمت في الدول دي لآن آلياتها موجودة وناجحة واستقرت، عندنا موجودة ولكن ليست بالكفاءة الكاملة".

وأضاف السيسي: "يتبقى أن نبذل كدولة وحكومة كل جهدنا لنعطي الفرصة لعقول متفردة ومتميزة لتقدونا، ده ربنا اللي إدى.. تخبيها ليه؟ ويبقى جملة واحدة هقولها لأبنائنا وبناتنا من أفريقيا: ما لدينا في مصر بكل تقدير وتواضع ومحبة نقدمه لكم إن كان ينفعكم".