صور| "سيلفي وزغاريد".. في استقبال وزيرة الاستثمار داخل المنطقة الحرة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عدد من مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت عاملات أحد المصنع الوزيرة بالزغاريد فور وصولها، فيما التقطت أخريات صورًا تذكارية "سيلفي" مع الوزيرة التي تبادلت معهن أطراف الحديث حول سير العمل.

وتضمنت جولة الوزيرة والمحافظ اللواء عادل الغضبان، جولة في مصنعين للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، وزيارة المنطقة الصناعية لتفقد مصانع ضفائر السيارات الكهربائية، والدهانات ومصنع للبتروكيماويات وكذلك أعمال إنشاء مصنع لإطارات السيارات، و3 مصانع للشباب بمجمع الـ58 مصنعًا.