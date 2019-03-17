مدير"منظمة العربية للملكية الفكرية": الشعوب بدون الصحة لا تساوي شيئا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال فرانسس غري المدير العام للمنظمة العربية للملكة الفكرية، إن الاستثمار في البحث العلمي بمجال الصحة من أصعب الأسئلة التي تواجهنا.

وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للملكة الفكرية، خلال كلمته بجلس البحث العلمي بمنتدى الشباب العربي والأفريقي، أن الشعوب بدون الصحة لا تساوي شيئا، وعلى الحكومة الاستثمار في هذا المجال ووضعها ضمن أولوياتها السياسية.

ولفت إلى أن هناك صعوبات تواجه البحث العلمي في مجال الصحة، فهي بحاجة إلى الابتكار والاستثمار، وتوفير نظام بيئي محفز له.

تابع: "على الجانب الآخر، الابتكار يتطلب استخلاص الفوائد الاجتماعية لتوزيعها على المجتمع، وعدم التصادم مع عالم التكنولوجيا"، معتبرا أن التكنووجيا مصطلح كبير ويقسم لأقسام عدة.

أردف: "كما يتطلب البحث العلمي في مجال الصحة، وضع إطار تشريعي يتطلب المرونة، ومسئولية على الدول ليتلائم مع الظروف المحلية، كما يجب أن يكون هناك مبادرات عالمية، لمشاركة المؤسسات الصحية، بهدف التعامل مع الأمراض المختلفة".