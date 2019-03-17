وزير التموين: لدينا عجز في السكر بـ 1.1 مليون طن سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بتطوير مصانع السكر في مصر، لافتا إلى أن معدل الاستهلاك في مصر يتراوح من 3.2 مليون إلى 3.3 مليون طن سكر، في حين أن معدلات الانتاج السكر المحلي من البنجر والقصب يقترب من 2.2 مليون طن. وأضاف في زيارته لمصنع السكر بكفر الشيخ: ما نشهده اليوم من تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر يعد باكورة التطوير وفقا لتوجيهات الرئيس، حيث تم إعداد خطة بشان التطوير واعتمادها، ونحن من أكثر الدول استهلاكا للسكر".

وأضاف الوزير أن هناك مصنع سكر جديد فى الشرقية وبدأ ينتج السكر المحلى، وأن معدل إنتاج هذا المصنع يبلغ فى البداية 200 ألف طن.​