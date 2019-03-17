عضو لجنة "استرداد طابا" للشباب: لا تُفرطوا في "حبة رمل واحدة" من تراب الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن قضية طابا، إن مصر ستبقي دائما في طليعة الأمم التي تفي بواجبتها ومسئوليتها.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية التي نظمتها محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ30 لعودة طابا إلي الأراضي المصرية.

وأضاف "شهاب" أن ذكرى عودة طابا لابد أن نتذكرها جميعا علي مر العصور وننقلها للأجيال القادمة لكي يكونوا فخورين بانتمائهم لمصر.

وأشار "شهاب" إلى أن القوات المسلحة خاضت حرب أكتوبر المجيدة لتحرير سيناء ولكن العدو أصر على الاحتفاظ بطابا لأهميتها الاستراتيجية وطبيعتها الجغرافية التي لا مثيل لها فيما عرف بقضية "العلامة 91".

وأوضح أن القيادة السياسية في ذلك الوقت شكلت لجنة قومية وطنية خاضت معركة على مدار خمس سنوات، واستطاعت بالقانون والمرافعات والمذكرات وغيرها من الاجراءات التي اتبعت في لجنة التحكيم الدولي إثبات أحقيتنا في هذا الجزء الغالي من الوطن.

وأكد أن اللجنة القومية كانت تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، وجرى إدارة الموقف بكفاءة وموضوعية وأسلوب علمي وحس وطني عالي للانتصار في معركة استكمال تحرير سيناء.

وتابع "شهاب" أن أبرز الدروس المستفادة من إحياء ذكرى هذا اليوم، أن نغرس في شبابنا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، ونحثهم على ألا يفرطوا في حبة رمل من أرض الوطن.