وحدات الجيش السوري تدمر أوكار جبهة النصرة الإرهابية بريف حماة الشمالي

نفذت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي ضربات مكثفة على تحركات وتجمعات المجموعات الإرهابية ردا على خروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.
وذكرت الوكالة العربية السورية أن وحدة من الجيش نفذت ضربات مدفعية على مواقع وتحصينات
وأضافت أن تلك الضربات أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير عدة أوكار وأسلحة
يذكر أن وحدات من الجيش قد تصدت أمس لخروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد التي حاولت التسلل من قريتي الشريعة والتوينة للاعتداء على المناطق الآمنة المجاورة كما دمرت عددًا من مدافع الهاون ومنصات إطلاق الصواريخ للإرهابيين في أطراف بلدة الجماسة وغرب بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.
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