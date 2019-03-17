اخبار العالم

وحدات الجيش السوري تدمر أوكار جبهة النصرة الإرهابية بريف حماة الشمالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 نفذت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي ضربات مكثفة على تحركات وتجمعات المجموعات الإرهابية ردا على خروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.
وذكرت الوكالة العربية السورية أن وحدة من الجيش نفذت ضربات مدفعية على مواقع وتحصينات

لتنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في أطراف بلدة قلعة المضيق بريف السقيلبية الشمالي.
وأضافت أن تلك الضربات أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير عدة أوكار وأسلحة
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
وذخائر لهم.
يذكر أن وحدات من الجيش قد تصدت أمس لخروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد التي حاولت التسلل من قريتي الشريعة والتوينة للاعتداء على المناطق الآمنة المجاورة كما دمرت عددًا من مدافع الهاون ومنصات إطلاق الصواريخ للإرهابيين في أطراف بلدة الجماسة وغرب بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وحدات الجيش السوري تدمر أوكار جبهة النصرة الإرهابية بريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى