مسلحون يسيطرون على قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون 16 جنديًّا

هاجم مسلحون قاعدة عسكرية في مالي، الليلة الماضية، وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين القول إن المسلحين قتلوا 16 جنديا على الأقل، ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد.
وقال يوسف كوليبالي، رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم، إن القاعدة تقع في قرية ديورا. وسبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم "القاعدة" هجمات في وسط مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يسيطرون على قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون 16 جنديًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.