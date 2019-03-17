مسلحون يسيطرون على قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون 16 جنديًّا

هاجم مسلحون قاعدة عسكرية في مالي، الليلة الماضية، وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين القول إن المسلحين قتلوا 16 جنديا على الأقل، ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد.

وقال يوسف كوليبالي، رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم، إن القاعدة تقع في قرية ديورا. وسبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم "القاعدة" هجمات في وسط مالي.