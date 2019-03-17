بريطانيا: ماي تحذر مجلس العموم من تأجيل طويل لبريكسيت ما لم يدعم اتفاقها

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تحذيرًا إلى مجلس العموم، من أن عدم حصول الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي على موافقة المجلس، سيؤدي إلى تأجيل بريكسيت لفترة طويلة، وقد يحول بالمحصلة دون خروجها منه، وفقصا لفرانس 24.

وتأتي تصريحات ماي بعد أسبوع من الفوضى في البرلمان رفض خلاله النواب مرتين خطة بريكسيت التي توصلت إليها ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من التكتل.

وفي صحيفة "صنداي تلغراف" قالت ماي إنه إذا دعم

النواب خطتها قبل قمة المجلس الأوروبي الخميس ستسعى "لتأجيل تقني قصير" للخروج من الاتحاد إلى ما بعد 29 مارس.

وأقرت بأن هذا ليس "النتيجة المرجوة" موضحة أن "هذا أمر سيقبل به الشعب البريطاني إذا أفضى إلى تطبيق سريع لبريكسيت".

وقالت "البديل إذا لم يتفق البرلمان على الخطة بحلول هذا التاريخ سيكون أسوأ بكثير" إذ ستضطر بريطانيا على الأرجح للمشاركة في الانتخابات الأوروبية في مايو في حال التمديد لفترة

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أطول.

وأضافت "من غير المنطقي أن يتوجه الشعب البريطاني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات على التصويت على مغادرة الاتحاد".

وأبرمت ماي اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر بعد عامين من المباحثات الصعبة اثر استفتاء يونيو/حزيران 2016 حول بريكسيت.

لكن الخطة لم تمر في البرلمان أساسا بسبب البند المعروف باسم "باكستوب" وينص على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي.

وصوت النواب ضد الخطة للمرة الثانية الثلاثاء، ثم صوتوا الأربعاء ضد الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

كما رفض النواب دعوة لتنظيم استفتاء ثان حول بريكسيت.