ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شرق إندونيسيا لـ132 قتيلًا ومصابًا

أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرق البلاد مؤخرا إلى 58 قتيلًا و74 مصابًا، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.وقال نوجروهو إن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل كما دمرت العديد من الطرق والجسور وهو ما أعاق جهود الإنقاذ الجارية.ورجح نوجروهو احتمالية ارتفاع عدد القتلىبسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن، كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حاليًا في مراكز إيواء مؤقتة.يشار إلى أن منطقة "سينتاني" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" قد تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة ما تسبب في حدوث فيضانات عارمة.