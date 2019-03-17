أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرق البلاد مؤخرا إلى 58 قتيلًا و74 مصابًا، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وقال نوجروهو إن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل كما دمرت العديد من الطرق والجسور وهو ما أعاق جهود الإنقاذ الجارية.
ورجح نوجروهو احتمالية ارتفاع عدد القتلى
يشار إلى أن منطقة "سينتاني" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" قد تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة ما تسبب في حدوث فيضانات عارمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شرق إندونيسيا لـ132 قتيلًا ومصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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