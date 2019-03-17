اخبار العالم

مشاورات روسية أمريكية حول فنزويلا في روما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه سيجري مناقشات مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، في روما يوم 19 مارس الجاري، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وأكد ريابكوف على أن روسيا ستعرب

عن رفضها للتدخل المسلح في فنزويلا من قبل واشنطن.

وقال ريابكوف :

نعم، ستجرى المشاورات بتاريخ 19 مارس، في غضون يوم واحد. لدينا سلسلة كاملة من المواضيع التي

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
سنطرحها على الجانب الأمريكي، من بينها عدم قبول التدخل المسلح من جانب الولايات المتحدة، وعدم قبول أشكال الضغط الأخرى على السلطات الشرعية في كراكاس.

وأضاف نائب الوزير الروسي: "بطبيعة الحال سوف تثير أيضا مسألة الضغط على الشركات الروسية لممارسة الأنشطة الاقتصادية مع الشركاء الفنزويليين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاورات روسية أمريكية حول فنزويلا في روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى