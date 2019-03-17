مشاورات روسية أمريكية حول فنزويلا في روما

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه سيجري مناقشات مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، في روما يوم 19 مارس الجاري، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وأكد ريابكوف على أن روسيا ستعربعن رفضها للتدخل المسلح في فنزويلا من قبل واشنطن.
وقال ريابكوف :
نعم، ستجرى المشاورات بتاريخ 19 مارس، في غضون يوم واحد. لدينا سلسلة كاملة من المواضيع التي
وأضاف نائب الوزير الروسي: "بطبيعة الحال سوف تثير أيضا مسألة الضغط على الشركات الروسية لممارسة الأنشطة الاقتصادية مع الشركاء الفنزويليين".
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