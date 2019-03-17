طائرة عسكرية أميركية تنفذ مهمة استطلاعية فوق الأراضي الروسية

أجرت طائرة عسكرية أميركية رحلة استطلاعية فوق الأراضي الروسية، طبقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الأحد.

جاء ذلك في تغريدة لموقع "بلين رادار" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضيفاً أن الطائرة العسكرية الأميركية نفذت هذه المهمة، في إطار معاهدة السماوات المفتوحة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه "من 11 إلى 16 مارس، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للسماوات المفتوحة، ستقوم بعثة أميركية برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة استطلاع أميركية، من طراز بوينج، أو سي135- بي"

وأضافت الوزارة أنه خلال مسار الرحلة المتفق عليه، سيقوم المختصون الروس على متن الطائرة الأميركية بمراقبة التقيد الصارم بمعايير الطيران واستخدام معدات المراقبة.

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كما شددت الوزارة على أن الطائرة الأميركية غير مخصصة لاستخدام الأسلحة.

وأضافت الوزارة أن الطائرة الأميركية ومعداتها خضعت لكشف دولي شارك فيه اختصاصيون روس، الأمر الذي يحول دون استخدام الوسائل التقنية غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

يشار إلى أن الطائرة الأميركية قامت برحلات مماثلة فوق أراضي روسيا في 11 و13 و14 مارس الجاري.