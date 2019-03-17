الاحتلال الإسرائيلي يغلق "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى

أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإغلاق مبنى "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

يأتي ذلك بعد أسابيع من التوتر بين سلطات الاحتلال ودائرة الأوقاف بشأن هذا الملف.

وقالت محكمة في حكمها، الذي وزع في بيان، إن "المبنى في باب الرحمة، والمعروف باسم الباب الذهبي، في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقاً طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء".

وامهلت محكمة الاحتلال دائرة الأوقاف مدة ستين يوماً للرد على هذا القرار.

Advertisements

ويتولى الأردن مسؤولية الأماكن الدينية في القدس.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس التي احتلتها إسرائيل في 1967.

وكان شبان فلسطينيون كسروا أبواب "باب الرحمة" يوم الجمعة ودعوا المصلين إلى أداء الصلاة في المبنى. وأدى التوتر بين سلطات الاحتلال وإدارة الأوقاف إلى إبعاد مسؤولي الأوقاف عن المسجد الأقصى المبارك.