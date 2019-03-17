إغلاق مطار دانيدن في نيوزلندا بعد العثور على "طرد مشبوه"

أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم الأحد، أنها أقفلت مطار دانيدن بعد العثور على طرد مشبوه، وذلك بعد يومين على الهجوم التي وقعت في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وقالت الشرطة في بيان "إن مطار دنيدن مقفل في الوقت الحاضر"، مضيفة "عناصر الشرطة باتوا في المكان، ويعمل فريق متخصص على تحديد طبيعة الطرد".

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