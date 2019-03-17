تفجير دفعة جديدة من الألغام الحوثية في الساحل الغربي باليمن

فجرت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، دفعة جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي تم انتزاعها من مناطق في الساحل الغربي خلال الفترة الماضية.بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال مصدر عسكري، إن الدفعة هي الرابعة التي يتم تفجيرها خلال أقل من شهر، وجمعت من القرى والمزارع والطرقات التي يسلكها المدنيون.

وبحسب المصدر فإن الألغام المُفجرة تنوعت بين الغام محلية الصنع ومعظمها إيرانية الصنع, مشيراً إلى أن من بين الأجسام المتفجرة التي تم إتلافها عبوات ناسفة تعمل بنظام الكتروني وتنفجر بمجرد اقتراب أي جسم منها.

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