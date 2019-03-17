كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يعترفون بعمليات إرهابية في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت المليشيا الحوثية في اليمن بمسؤوليتها عن تنفيذ عمليات إرهابية في البحر الأحمر، متحدية التحذيرات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد المتحدث باسم قوات المليشيات الحوثية المدعو يحيى سريع أمس السبت، أن القوات البحرية التابعة للميليشيا، نفذت 19 عملية في الأعوام الـ 4 الماضية، في البحر الأحمر، وفق ما نقل موقع "نيوزيمن" الإلكتروني، اليوم الأحد.

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وكان تقرير دولي أكد ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً لامتلاك الميليشيا صواريخ مضادة للسفن، وألغاماً بحرية، ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.

وذكر خبراء لجنة العقوبات على اليمن، في تقريرهم السنوي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في 2018، رغم أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان عليه في 2017.

وأشار تقرير الخبراء إلى استهداف مليشيات الحوثي ناقلات النفط، وسفن تحالف دعم الشرعية، وسفن الإغاثة الدولية.