كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فوكس نيوز": حمزة بن لادن يحتل مكانة بارزة داخل "القاعدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أنه بعد سنوات من وفاة أسمة بن لادن، إثر غارة بحرية أمريكية في باكستان، يجد حمزة بن لادن نفسه الآن في مفترق الطرق.

وقالت الشبكة، إنه في تتابع سريع في الأسابيع الأخيرة، ورصدت الولايات المتحدة مكافأة بشأنه تصل إلى مليون دولار؛ وقام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعيينه في قائمة عقوبات عالمية، مما أثار إشعارًا جديدًا من قبل الانتربول للقبض عليه؛ وكشفت مسقط رأسه المملكة العربية السعودية، أنها ألغت جنسيته.

وحسب "فوكسنيوز"، تشير هذه الإجراءات إلى أن المسؤولين الدوليين يعتقدون أن المسلح البالغ من العمر 30 عامًا يمثل تهديدًا خطيرًا بشكل متزايد. إنه ليس قائد تنظيم القاعدة، لكنه احتل مكانة بارزة داخل الشبكة الإرهابية التي أسسها والده، وربما كانت الجماعة تستعد له للوقوف كقائد لجيل شاب من المسلحين.

وكانت قد رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تسهم في القبض على حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن. وتبعتها الخارجية السعودية بإعلان إسقاط الجنسية عنه.