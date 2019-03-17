كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هجوم مسلح على قاعدة للجيش في مالي ومقتل 16 جنديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت تقارير وسائل الإعلام، أن شخصًأ مسلحًا استولى على قاعدة عسكرية في وسط مالي، مما أسفر عن مقتل 16 جنديا على الأقل.

وحسب المسؤولين، قتل مسلح مجهول 16 جنديا على الأقل في قاعدة للجيش بمالي.

وقال شهود عيان، إن رجلا يحمل سلاحًا آليًا استولى على قاعدة للجيش، وفتح النار بشكل عشوائي على الجنود.

وتعاني مالي، حاليًا، من عدم استقرار طويل الأمد وإشتعال النزاعات العرقية. وهناك حوالي 20 مجموعة عرقية، ويُقال، إن بعضها يرتبط بمنظمات إرهابية عالمية.