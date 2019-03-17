كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 7 أشخاص إثر انفجار في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في مقاطعتي قندهار وغزنة في أفغانستان نتيجة تفجير عبوات ناسفة.

ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا"، وقع الانفجارا في قندهار في منطقة أرغنداب توفي على إثره أربعة أشخاص، بمن فيهم قائد الشرطة المحلية.

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ووقع انفجار آخر في ضواحي غزنة توفي نتيجته ثلاثة جنود أفغان وأصيب ثلاثة آخرون.

وفي وقت سابق توفي شخص واحد في انفجار في العاصمة كابول.