كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماى" تحذر النواب: الموافقة على صفقة البريكست أو التأجيل الطويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، النواب من أنه ما لم يوافقوا على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد هزيمتين ساحقتين فى البرلمان، فإن عملية المغادرة "البريكست" قد تواجه تأجيلاً طويلًا، وقد تشمل المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وبعد عامين ونصف من مفاوضات الطلاق الشاقة مع الاتحاد الأوروبي، لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة بوجود خيارات تشمل التأخير الطويل، والخروج غير المنضبط دون صفقة أو حتى استفتاء آخر.

Advertisements

وأصدرت ماى، تحذيراً إلى مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إما الموافقة على صفقتها في قمة المجلس الأوروبي في 21 مارس أو مواجهة تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 30 يونيو من شأنه أن يفتح الباب أمام إمكانية فشل الطلاق في النهاية.

وحذرت رئيسة الوزراء من أن بريطانيا ستضطر للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المتوقع إجراؤها في نهاية مايو إذا كان هناك تمديد أطول لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.