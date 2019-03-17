كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب بالبرلمان الأوروبي يتعهد باستخدام كل الطرق لإيقاف "نورد ستريم 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حديثه لمجلة "نيوزويك"، تعهد مانفريد ويبر، عضو ألماني بالبرلمان الأوروبي، ومرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية، باستخدام كافة الطرق وتحريك السماء والأرض لوقف بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

وأكد أنه يرفض رفضًا قاطعًا بناء خط الأنابيب لأن نورد ستريم 2 مشروع "سياسي بحت" وليس "اقتصادي".

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وأصر "ويبر"، على أن المشروع يتعارض مع "مصالح الاتحاد الأوروبي وهذا هو السبب في أننا يجب أن نعرقله".

وأضاف، في إشارة واضحة إلى التعديلات التي أدخلت على توجيه الغاز في الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أنه ليس فقط المفوضية الأوروبية، ولكن أيضًا سيتعين على لجنة من ممثلي جميع دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على إعفاء المشروع من معايير الاتحاد الأوروبي: "لدينا بالفعل جميع الأدوات اللازمة لذلك، أعني توجيه الغاز والطاقة".

كما تعهد العضو الألماني، بأنه إذا أصبح رئيسًا للمفوضية الأوروبية، فسوف يدرس مرة أخرى "الأدوات" التي يمكن استخدامها لمنع إنشاء نوردستريم 2.