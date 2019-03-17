كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنو نيوزيلندا يرحبون بقرار رئيسة الوزراء بتعديل قوانين حيازة الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي وعد زعيم نيوزيلندا بتشديد قوانين السلاح، في أعقاب إطلاق نار على مسجدين في مدينة كرايس تشيرش، ترحيبًا على نطاق واسع من مواطني نيوزيلندا.

وحسب شبكة "فوكس نيوز"، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسينتا آردرن، إن حكومتها ستنظر في تفاصيل تعديل قوانين حيازة الأسلحة يوم الاثنين.

وأضافت، أن الخيارات تشمل فرض حظر على الملكية الخاصة للبنادق شبه الآلية، التي استخدمت في مذبحة كرايس تشيرش، وإعادة شراء الأسلحة المجمعة من الحكومة والمحظورة حديثًا.

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وتوقع ماكس روبرتس، صاحب بندقية كرايس تشيرش، أن "آردرن" لن تواجه معارضة شديدة لجدول أعمالها المبدئي.

ونجت إليوت داوسون من إطلاق النار على مسجد ككرايس تشيرش في لينوود، من خلال الاختباء في الحمام. إنها تأمل في أن تتبع نيوزيلندا مسيرة أستراليا في السيطرة على السلاح.

وأدى الحظر الفعلي الذي فرضته أستراليا على الملكية الخاصة للبنادق شبه الآلية، إلى تقليص حجم الترسانة المدنية في البلاد بمقدار الثلث تقريبًا.