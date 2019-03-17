كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهر مئات الفنزويليين في واشنطن لدعم "مادورو" (صور / فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر مئات الفنزويليين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، دعمًا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وطالب المحتجون، الولايات المتحدة بوضع حد لتدخلها في الشؤون الداخلية الفنزويلية، ورفع العقوبات التي فرضتها واستبعاد إمكانية التدخل العسكري في البلاد.

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وقد تجمع مئات المحتجين، يوم أمس السبت في ميدان لافاييت بالقرب من البيت الأبيض للتعبير عن دعمهم للرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.

ورفعت المسيرة شعارات منها؛ "ارفعوا أيديكم عن فنزويلا"، وأدانت ما أسمته محاولة الإدارة الأمريكية لهندسة انقلاب في فنزويلا واستبدال الرئيس الشرعي "مادورو" بزعيم المعارضة خوان جوايدو.

كما وقعت احتجاجات لدعم "مادورو"، في مدن أمريكية أخرى، بما في ذلك مدينة نيويورك ولوس أنجلوس، وكذلك عاصمة فنزويلا كاراكاس.