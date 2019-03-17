كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكية تنجب طفلة وزنها 15 رطلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنجبت امرأة في نيويورك أكبر طفل مسجل في مشفاها المحلي، رغم إخبارها بأن فرصة الحمل أقل من 15 في المائة.

ووفقاً لصحيفة"ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنجبت جوي باكلي، الطفلة هاربر البالغة 15 رطلاً، التي كانت تزن نفس وزن طفلة عمرها 6 أشهر وكان لديها بالفعل رأس شعر كامل، عندما وُلدت يوم الاثنين.

وقالت بكلى: "علمت أنها ستكون كبيرة، لكنني لم أتوقع أن يصل وزن الطفل 15 رطلاً"، كما بلغ طول الطفلة 23 بوصة وربع أيضا.

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وهذا يعني أن الرضيع هو أكبر طفل مسجل فى المركز الطبي بأرنو أودين في إلميرا.

واحتفظت المستشفى بالطفلة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة لمراقبة مستويات السكر والأكسجين لديها هذا الأسبوع.

ويأتى ذلك بعد أن تبنى والدا الطفلة، فتاة بعد سماعها قبل 7 سنوات أن فرصها في الحمل الطبيعي كانت ضئيلة للغاية، ثم بعد عامين فوجئت الأم وزوجها بأنها حامل لتنجب ولداً وزنه 11 رطلاً.