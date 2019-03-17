كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تكرم مواطنا قُتل عند محاولته التصدي لإرهابي نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد إن جائزة وطنية سُتمنح لباكستاني قتل أثناء محاولته التصدي لمنفذ الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، يوم الجمعة الماضي.

وقال خان عبر تويتر: "باكستان فخورة بـميان نعيم رشيد، الذي استشهد خلال محاولة التصدي للإرهابي نصير التفوق الأبيض، وستعترف بشجاعته بمنحه جائزة وطنية".

ولقي ما لا يقل عن 50 شخصاً حتفهم في هجوم يوم الجمعة، والذي شنه الأسترالي برنتون تارانت الذي يصف نفسه بمؤيد لأيديولوجيا تفوق البيض، عند بث الهجوم مباشرة عبر فيس بوك.

وقُتل رشيد، الذي ظهر في الفيديو، يحاول التصدي للمسلح، مع نجله أيضاً.

وقال خان: "مستعدون لتقديم كل الدعم لأسر الباكستانيين ضحايا الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش".

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وكان من ضمن قتلى الهجوم ما لا يقل عن 9 باكستانيين بينهم امرأة واحدة، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل اليوم الأحد.

وقال فيصل إن رشيد ونجله سيُدفنان في كرايستشيرش، وأن ترتيبات أعدت بمساعدة مؤسسات مسلمة وباكستانية في المدينة النيوزيلندية.

وكان خان من أوائل قادة العالم الذين أدانوا الهجوم يوم الجمعة.

وكتب خان على تويتر يوم الجمعة: "هذا يؤكد ما نُصر عليه دائماً، أن الإرهاب لا دين له".

وأضاف خان "ألقي باللوم في هذه الهجمات الإرهابية المتزايدة على كراهية الإسلام الحالية بعد أحداث 11 سبتمبر، إذ يُتها الإسلام و1.3 مليار مسلم في العالم، في أي عمل إرهابي يرتكبه مُسلم".