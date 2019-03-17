كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في واقعة بشعة ومقززة.. سيدة أمريكية تتسمم طفلها المعاق بضخ دمائها في فمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "ميرور"، بأن سممت أم ابنها المعاق البالغ من العمر خمس سنوات بضخ دمها في جسده وهو يرقد عاجزًا في سرير بالمستشفى.

وبررت الأم إليزابيث مالون، 29 سنة، فعلتها البشعة، بأنها أرادت أن يمنحه موظفو المستشفى المزيد من الاهتمام.

وأقرت إليزابيث مالون، بإساءة معاملة الطفل، بعد أن كشفت كاميرات المراقبة فى مستشفى فرجينيا استخدامها حقنة لحقن الدم فى أنف ابنها المريض، شهر إبريل من العام الماضى، وفقا لما أكدته جريدة الدايلى ميل.

وقالت الصحيفة، إن الأم صورت جريمتها عبر كاميرات المراقبة بمستشفى مقاطعة فيرفاكس، بولاية فرجينيا الأمريكية، وهي تقوم بفعلتها الشنيعة تجاه ابنها المعاق.

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وكان ابن مالون المصاب بمرض خطير، يتلقى العلاج فى مستشفى إنوفا فيرفاكس فى أبريل من العام الماضى بعد أن ذكرت والدته أنه كان ينزف من فمه ويعانى من مشاكل فى القصبة الهوائية.

وتظهر لقطات الفيديو الأم وهي تضخ دمها بفم وأنف ابنها، وتضع لعبة محشوة بالقرب من جسده قبل أن يهرع الموظفون لعلاجه.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن الحقنة التي ضختها أمه، تسببت في إصابة الطفل بالتهابات وحمى شديدة.

وأثارت الشكوك حول الأم في أبريل الماضي عندما رصدت ممرضة حقنة في غلاف قميص الأم ومنديل ملطخ بالدماء في الحمام.