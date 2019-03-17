كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليجراف:زيارة فرنسا وبريطانيا غذّت التطرف لدى سفاح نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "صنداى تليجراف"، اليوم، أنّ وجهات نظر سفاح نيوزليندا "تارانت" المتطرفة غذّتها رحلته إلى بريطانيا، والتي قام بها خلال جولة استمرت شهرين في أوروبا.

وقتل الإرهابى 50 مصلِ وأصاب نحو 50 أخرين خلال صلاة الجمعة الماضية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصدر حكومي كبير قوله إنه "عبر" بريطانيا عام 2017 ومكث لبضعة أسابيع..

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وأضافت الصحيفة أنه في صيف عام 2017، استأجر تارانت سيارة في شرق فرنسا، حيث زار مقابر الحرب، قبل أن يتوجه إلى المملكة المتحدة ربما عن طريق العبارة.

وكتب السفاح على الرشاش المستخدم فى الهجوم أسماء وتواريخ المذابح والحروب ضد المسلمين أيام الأندلس والدولة العثمانية، مروراً بالحرب الصليبية، كما سجل إسم منفذ الهجوم على مسجد كيبيك فى كندا العام الماضى.