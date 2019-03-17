كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاهد الأولى لمقتل جنديين إسرائيليين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل جنديان إسرائيليان اليوم الأحد، وفق مصادر إسرائيلية، في عملية طعن وإطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن شابا فلسطينيا وصل إلى مستوطنة أرئيل، وقام بطعن جندي ثم السيطرة على سلاحه وأطلق النار به على مجموعة من الجنود أصاب منهم 4 موقعا بينهم إصابات خطيرة، ولاذ بالفرار.

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وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قوات إسرائيلية هرعت إلى موقع الهجوم، وأغلقت كافة المداخل وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة.