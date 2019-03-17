فالفيردي يحذر من صحوة مانشستر يونايتد

حذر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أمس السبت من صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي دوري الأبطال، في الوقت الذي ابرز فيه الطريقة التي تأهل بها لهذا الدور على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريال بيتيس على ملعب (بينيتو فيامارين) ضمن الجولة الـ28 لليغا “لقد اقتنص بطاقة التأهل من عقر دار باريس سان جيرمان، وبعد أن كان خاسرا لمباراة الذهاب بهدفين، وعانى من غيابات كثيرة في مباراة الإياب. الفريق يقدم سلسلة من النتائج الجيدة، ويجب توخي الحذر لأنه فريق لا يستسلم أبدا”.

وكان المان يونايتد قد خسر مواجهة الذهاب على ملعبه (أولد ترافورد) بهدفين نظيفين، قبل أن يسقط الفريق الباريسي في عقر داره (1-3) وبسيناريو مثير، ليخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية.

ووصف المدرب الباسكي المان يونايتد بـ”الفريق التاريخي في أوروبا والعالم”، وتنبأ بمواجهتين “صعبتين ومفتوحتين وممتعتين”، ولهذا فهو يرفض نغمة أن فريقه المرشح الأبرز للتأهل.

وأضاف “لقد تأهلنا لدور الثمانية في دوري الأبطال، وجميع الفريق لديها طموحات كبيرة، واستحقوا التأهل لهذه المرحلة”.