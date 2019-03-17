انت الان تتابع تفاصيل خبر مهاجرون يروون تفاصيل رحلة العذاب من غزة حتى "جحيم اليونان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 12:50 مساءً - قائمة الأحلام الوردية الطويلة التي كانت توجد في الصفحة الثانية من مذكرات الفلسطيني "أبو ناهض كفارنة" صاحب الـ29 ربيعاً، وكان ينوي إخراجها فور وصوله إلى "أرض الأحلام" لتحقيقها واحدة خلف الأخرى، قد تمزقت ولم يبقَ منها إلا جملة أخيرة تقول: "يا رب حقق أحلامي".

الشاب "كفارنة"، وهو من سكان قطاع غزة، كان من أحد المهاجرين الذين فروا من "جحيم القطاع" عبر البحر المتوسط نحو "جنة أوروبا"، ليعيشوا حياة جديدة بعيداً عن ويلات وقساوة الحصار الإسرائيلي، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها سكان القطاع، كما يعتقد.

ما شاهدته عينا "كفارنة" خلال ما سماه "رحلة العذاب"، التي انطلقت من شواطئ رفح المصرية بعد خروجه من غزة، حتى شواطئ اليونان، لم يصدقها عقله حتى اللحظة، بعد نجاته من مياه البحر القاتلة التي كانت تتربص به لسرقة حياته وحياة العشرات من المهاجرين العرب والأفارقة الذين شاركوه تفاصيل مرارة رحلته على مركب الهجرة الصغير.

"كفارنة" أحد الشبان المحظوظين الذين تخطوا عقبة الموت خلال رحلة وصوله إلى جزيرة ليروس اليونانية، لكن معاناته قد بدأت بعد أن وصلت قدماه إلى الجزيرة نفسها، التي حولت أحلامه إلى واقع أسود وقاسٍ.

تفاصيل رحلة العذاب

ويروي لـ"الخليج 365": "كنت أعتقد أنني فور وصولي إلى شواطئ اليونان، أن كل أيام الرعب التي عشتها في البحر واستمرت أكثر من 15 يوماً، من خوف وقلق وهروب من الشرطة، ستنتهي عند وصولي إلى شواطئ اليونان، لكن اتضح أن ما كان ينتظرني أصعب وأخطر بكثير".

ويقول: "رغم أنني عشت كل تفاصيل الموت خلال هجرتي من غزة حتى جزيرة ليروس، التي ستكون محطة للانتقال بعدها إلى دولة أوروبية أخرى، للعمل والزواج وعيش حياة كريمة، لكن هذه المحطة قد كسرت أحلامي وحطمت طموحي، وأصبحت حبيس الندم والألم".

ويتابع حديثه، وهو موجود بالجزيرة منذ أكثر من 5 أشهر، ووصل إليها بتاريخ (15 نوفمبر 2018)، بعد أن ألقت الشرطة اليونانية القبض عليه فور وصوله إلى الشاطئ: "أعيش بالجزيرة منذ 5 أشهر، وشاهدت بعينيَّ انتحاراً وقتلاً وسرقة واغتصاباً وحرقاً وعنصرية واعتداءات يمارسها مواطنون يونانيون بحق المهاجرين داخل الجزيرة التي أصبحت كابوساً، فأنت هنا مسجون ولا تملك حق المغادرة ولا حتى الدفاع عن نفسك".

ويضيف: "نعيش داخل مناطق نائية عن المدن الكبرى، وداخل كرافانات صغيرة مخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، محاطة بالسياج والبوابات الحديدية وبحراسة مشددة، لا يُسمح لك بالمغادرة، وجبات طعام سيئة، لا تحصل على الماء الكافي ولا حتى الاتصال والإنترنت، وإهمال طبي مستشرٍ كأننا بسجن!".

ويلفت "كفارنة" إلى أن المخيم الذي يعيش فيه به أكثر من 590 مهاجراً، معظمهم من دول عربية، من بينها سوريا والأردن ومصر وفلسطين والمغرب، إضافة إلى جنسيات من دول أفريقية، ومن بينهم عائلات كاملة، جميعهم محجوزون ولا يملكون الآن أي أوراق رسمية تمكّنهم من السفر أو حتى الرجوع إلى أوطانهم.

ويشير إلى أن المهاجرين يذوقون الأمرين داخل تلك الجزيرة، فبدلاً أن تكون محطة نحو الأمل والحياة الجديدة، أصبحت قبراً لنا لا نعرف كيف سنخرج منه ومتى.

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وعبر "الخليج 365" ناشد كفارنة السفارة الفلسطينية في اليونان، بالتدخل لدى السلطات من أجل وضع حد لمعاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وأن تسمح لهم السلطات اليونانية بإخراجهم من تلك السجون أو أعادتهم لقطاع غزة، مؤكداً أنهم "يعيشون الموت بكل دقيقة".

وبمجرد دخول المهاجر للأراضي اليونانية، تقوم السلطات بتفتيشه كاملاً والتحقيق معه ومن ثمن تعطيه فرشة وغطاء وتوزعه على أمكان الحجز ويمكث فيها 25 يوماً دون الخروج، لحين إجراءات التسجيل وأخذ البصمة ليُحرم من السفر لأي دولة أوروبية أخرى، فيما تقوم جمعيات تابعة للأمم المتحدة بصرف راتب شهري يبلغ 90 يورو لكل لاجئ لمدة عام واحد حتى يحصل على إقامة يونانية وتبدأ بعدها إجراءات الترحيل.

جحيم اليونان

وليس بعيداً عن جزيرة "ليروس"، هناك تفاصيل لمعاناة أخرى يعيش تفاصيلها آلاف المهاجرين الفلسطينيين، وتحديداً داخل ما تعرف باسم "الكامب" وهي جزيرة أخرى مخصصة في اليونان لاستقبال 500 مهاجر، ويسكنها الآن أكثر من 1200 شخص، وسط أوضاع إنسانية قاسية، بحسب ما قاله أحد المهاجرين الفلسطينيين المحجوزين في الجزيرة "إيهاب الشعراوي"، الذي وصلها في (2 مايو 2018).

ويقول الشعراوي لـ"الخليج 365"، الذي فشل أربع مرة بالهروب من المخيم والتوجه لبلجيكا: "أوضاع 1200مهاجراً ومعظمهم يحملون الجنسية الفلسطينية صعبة، خاصة بعد رفض السلطات اليونانية تسهيل دخولهم لدول أوروبية وعلى رأسهم بلجيكا، والسعي لتهجيرهم مرة أخرى من البلدان اللذين جاءوا منها".

ويشير إلى أن "المخيم الذي يحتوي على غرف خشبية وخيام لاستضافة المهاجرين منعدم من مظاهر الإنسانية، خاصة في ظل البرد وحاجات المهاجرين الدائمة للمأكل والمشرب وحتى النقود" لافتاً إلى أن "ما يتقاضاه المهاجر شهرياً من الجمعيات الإنسانية 90 يورو وهذا لا يساعد في شي".

ويضيف: "نعيش الآن في جحيم اليونان وليس جنتها كما كنا نعتقد في السابق وقبل أنا نتخذ خطوة الهجرة نحو أوروبا، ومستقبلنا ضاع ولا أحد يمد العون لنا وأصبحنا مجرد أرقام لمهاجرين تسكن في جزر بعيدة دون أي معاملة إنسانية أو أي تحرك من أي جهة لإخراجنا من هذا الجحيم والكابوس".

وذكر أن بعض المهاجرين الذين نجحوا بتجاوز "جحيم اليونان" والتوجه إلى بلجيكا أصبحوا الآن معلقين فالوضع تغير هناك ولا يوجد عمل وإجراءات الإقامة معقدة ومتوقفة، والسلطات البلجيكية تلقي القبض عليهم وتتجه لترحيلهم للبلاد الذين أتوا منها، مؤكداً أن "الهجرة لبلاد الأحلام ماهي إلا جحيم لا ينتهي، إلا بألم ومعاناة والكثير من الأحيان الموت".

يُشار إلى أن ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني إلى الخارج اتسعت في السنوات الأخيرة، مع تفاقم الأزمات الحيوية والتي أثرت تداعياتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان وخاصة في قطاع غزة، في ظل معدلات مخيفة للبطالة وصلت إلى 65%، وبالتزامن مع تأزم سياسي بشكل غير مسبوق، يترافق معه انعدام الأمل بإمكانية تحسن الأوضاع في وقت قريب.

ويقول مراقبون إن آلاف المواطنين في غزة يتحيّنون الفُرَص المناسبة للهجرة، سواء بطرق شرعية من خلال الفرص المحدودة المتاحة عبر المعابر، أو غير شرعية من خلال السفر على متن قوارب الموت الصغيرة بعد الخروج من القطاع.

وقد دفع ثمن الهجرة عبر البحر نحو بلاد أوروبا العديد من الفلسطينيين وكان آخرهم الشاب حسام أبو سيدو الذي غرق على أعتاب جزيرة "فارمانكونسي" الصخرية في 17 يناير 2018، ومحمد النونو الذي غرق في جزيرة "خيوس" في 5 أغسطس من نفس العام.