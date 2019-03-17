قتلى وجرحى إسرائيليين في هجومين شمال الضفة العربية

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قتل إسرائيليين اثنين، اليوم الأحد، وأصيب آخرين بجراح خطيرة في هجومين منفصلين شمال الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، نقلا عن القناة 12، بأن إسرائيليين قتلا قرب مستوطنة آريئيل”.

ونقل موقع “0404” العبري إن “شخصا واحدا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في إطلاق النار قرب مستوطنة آريئيل”.

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من جانبها، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن خدمات الطوارئ أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا في هجومين منفصلين اليوم الأحد.

وذكر مسؤولي “نجمة داوود الحمراء” أن رجلا أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار على مفترق آرييل في الضفة الغربية، وبحسب ما ورد فر المهاجم من مكان الحادث.

وفي هجوم آخر، غرب مفترق أرييل، أصيب رجل بالرصاص. ويعتبر في حالة معتدلة ويتلقى رعاية طبية.

وذكرت الصحيفة أن قوات الأمن حاليا تطارد المهاجم الذي ما زال حرا.