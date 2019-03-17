جلسة طارئة للبرلمان الأردني الإثنين لبحث اعتداءات إسرائيل على الأقصى

يعقد مجلس النواب الأردني، غدا الإثنين، جلسة طارئة خاصة، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة، إن الجلسة ستُناقش فقط الاعتداءات الإسرائيلية دون أن تتناول أي قضايا أخرى.

وجاء القرار استجابة لمذكرة نيابية تبناها نحو 100 نائب.

ويأتي القرار النيابي الأردني في وقت يواصل فيه المستوطنون اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

واليوم الأحد، قررت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، في خطوة رفضها الفلسطينيون، محذرين من "حرب دينية".

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وقبلت محكمة الصلح في القدس موقف شرطة الاحتلال وأمرت بإغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى حتى إشعار آخر.





وأمهلت شرطة الاحتلال، دائرة الأوقاف الإسلامية فترة 60 يوما للرد على القرار.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد طلبت في الأسابيع الماضية، إصدار قرار من المحكمة بإغلاق مصلى باب الرحمة الذي فتحته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أمام المصلين نهاية الشهر الماضي.

من جهته، اعتبر الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، قرار محكمة الاحتلال "غير شرعي وغير قانوني".

وقال إن القرار "متواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال التي تعمل جاهدة على إغلاق مصلى باب الرحمة منذ أن تم فتحه قبل أسابيع على أيدي المصلين المسلمين من أبناء القدس ورجال الوقف الإسلامي".