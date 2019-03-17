وفاة 42 شخصا بسبب السيول في إندونيسيا

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سيول في إندونيسيا - أرشيفية

قال مسؤول في وكالة محلية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا إن سيولا في إقليم بابوا، في أقصى شرق البلاد، قتلت 42 شخصا على الأقل، وأصابت 21 بإصابات بالغة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المسؤول كوري سيمبولون إن منطقة سينتاني القريبة من جايابورا، عاصمة الإقليم، تعرضت لأمطار غزيرة منذ أمس، تسببت في السيول. وفى شهر أكتوبر الماضي، تعرضت إندونيسيا لزلزال وتسونامي، كما تسببت السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في مقتل 21 شخصا على الأقل من بينهم 11 تلميذا وخلفت 15 مفقودا ودمرت مئات المنازل.

وأعلنت مصالح الإغاثة عن تضرر 500 منزل في إقليمي سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية غمرتها مياه السيول وجرفت أخرى، كما دمرت الفيضانات 3 جسور معلقة. وقال المتحدث باسم هيئة الإغاثة من الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو: «القرى المتضررة تقع في مناطق جبلية والوصول إليها صعب بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق». وقتل

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