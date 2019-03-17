السيسى: أكاديمية تأهيل الشباب منصة انتقاء القيادات للوظائف العليا بالدولة .. أمر بإقامة مؤتمر للشباب كل 3 أشهر

الموجز _ إعداد _ محمد علي هـاشم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مؤتمرات الشباب منصة للتواصل بين الشباب والدولة، وأفرزت نجاحات كثيرة، من ضمنها تأهيل الشباب للقيادة بمؤسسات الدولة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والإفريقى المنعقد حاليا بأسوان، أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، منصة لانتقاء الشباب بتجرد، حتى يحصل على الفرصة من خلال الأكاديمية والتى ستعتبر هى الوعاء الذى سنحصل منه لصالح الوظائف المختلفة والعليا بالدولة.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية لا تختلف فى تحدياتها عن الدول الإفريقية الأخرى وكثيرا من الدول العربية، سواء فى النمو السكانى والتحدى السياسى والاقتصادى والأمنى، وتابع محدثا شباب المؤتمر: "يجب أن نكون واعين للتحديات وتأثيرها وأسلوب التغلب عليها". (المصدر)

أمر بإقامة مؤتمر للشباب كل 3 أشهر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية انعقاد مؤتمر الشباب كل فترة بصفة دورية، مطالبًا بإقامة مؤتمر للشباب كل 3 أشهر "لأن هذا النوع من اللقاءات والتواصل مهم بين الشباب والمسئولين"، على حد قوله.

وقال «السيسي» خلال كلمته بملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان، الأحد، إنه في البداية عندما اقترح مؤتمر الشباب كان لانعقاده مرة واحدة، وعندما رأى أنه منصة جيدة للتواصل مع الشباب، أصبح فرصة لطرح الأفكار.

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وأشار الرئيس السيسي قائلا: "إننا اتخذنا قرارا بعقد مؤتمرات دورية للشباب حرصا على استمرار التواصل، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب أثبتت نجاحها واللقاءات أصبحت تأتي بنتائج رائعة واستفدنا بعمل منصة تواصل بيننا وبين بعض".

وأوضح الرئيس السيسي، أن فكرة مؤتمر الشباب مهمة للتواصل بين الدولة والشباب للحديث مع بعض ونسمع بعض، لافتًا إلى أن "تنفيذ ما يدور في المؤتمرات ستجعلنا بشكل أفضل وأكبر، ولا بد أن نحافظ على إقامة المؤتمرات كل 3 أشهر على الأكثر مهما كنا مشغولين". (المصدر)

الرئيس السيسي: عقد مؤتمرات دورية للشباب حرصًا على استمرار التواصل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كانت هناك مشكلة في التواصل مع شباب مصر قبل عام 2016، لذلك ظل يبحث عن إيجاد حلول للتواصل مع الشباب، واقترح عليه أحد الشباب المشاركين بعقد مؤتمر مع الشباب للتواصل معهم.

وأضاف الرئيس «السيسي»، في كلمة خلال ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان، أن مؤتمر شباب العالم يهدف للتواصل مع كافة فئات الشباب، مشيرا إلى أن مؤتمر الشباب مصر رائعة فكرة ولها تقدير كبير، وبعدها اتخذ قراراً بعقد لقاء دوري للرد علي الشباب.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب جاء لمساعدة الشباب علي القيادة، لافتاً إلى أننا اتخذنا قرارا بعقد مؤتمرات دورية للشباب حرصا علي استمرار التواصل، متابعًا: «أقدم التحية والتقدير لكل الشباب المنظمين والمشاركين بملتقى الشباب الإفريقي». (المصدر)