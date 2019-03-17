القوات البحرية تنقذ سائحين فرنسيين من الغرق بالبحر الأحمر

اليوم الجديد تمكنت القوات البحرية من إنقاذ سائحين فرنسيين من الغرق جنوب البحر الأحمر إثر تعرض اللنش الشراعى "فرنسي الجنسية" لحالة غرق بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح إلى 40 عقدة. وذكرت القوات المسلحة - فى بيان اليوم الأحد - أن بلاغا تلقته القوات البحرية بحدوث غرق اللنش بجوار شعب فنديرة جنوب برنيس بالبحر الأحمر وكان على متنه السائحان الفرنسيان حتى أمكن اصطحابهما لأحد الموانىء وتقديم جميع الإسعافات المطلوبة لهما.

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